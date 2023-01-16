موقع عبري يكشف: وفد أميركي يزور تل أبيب ويشترط عدم لقاء بن غفير وسموتريتش

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واللا العبري، الثلاثاء، أن وفدًا أميركيًا من مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، سيصل تل أبيب اليوم، ولكنه اشترط بأنه لن يلتقي بأي من وزراء وأعضاء الكنيست عن حزبي الصهيونية الدينية (بتسلسل سموتريتش)، والقوة اليهودية (إيتامار بن غفير).

وبحسب الموقع، فإن الوفد الأميركي سيترأسه السناتور جاكي روسن التي تعتبر من أكثر الموالين لإسرائيل وكانت تقف خلف قوانين مؤيدة لها في الكونغرس على مر السنين، مشيرًا إلى أنها ستلتقي والوفد المرافق لها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومع زعيم المعارضة يائير لابيد ومسؤولين آخرين.

ووفقًا للموقع، فإن روسن أبلغت المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أنها والوفد المرافق لها لن تلتقي بممثلي اليمين المتطرف، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الجديدة التي ينقل فيها مسؤولون أميركيون رسالة مفادها برفضهم ممثلين عن اثنين من أحزاب الائتلاف الحكومي.

ويضم الوفد الأميركي مشرعين يمثلون جزءًا من اللوبي من أجل اتفاقيات أبرهام، حيث ستكون إسرائيل المحطة الأخيرة بعد المغرب والبحرين والإمارات.