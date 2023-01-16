الهند تدمر مسجداً بُني قبل 5 قرون

وكالات

هدمت السلطات الهندية جزءا كبيرا من مسجد "شاهي" التاريخي الذي بني قبل نحو 5 قرون، في مدينة الله آباد بولاية أوتار براديش، بدعوى توسعة الطريق العام.

وقالت شرطة المدينة في بيان إن إدارة الأشغال العامة تجري أعمال توسيع للطريق الرئيسي بمنطقة هانديا في مدينة براياغراج، وإن وجود المسجد في موقعه الحالي يعوق هذه التوسعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسجد، الذي شيد في القرن الـ16 ميلادي، هدم قبل أيام قليلة من موعد نظر القضاء في دعوى تطالب بوقف عملية الهدم، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا في وقت سابق التماسا بوقف هدمه.