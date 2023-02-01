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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

الثلاثاء 17 يناير 2023 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء (18 يناير)

وأوضحت أن السفر سيكون على النحو التالي:

الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/2) اضغط هنا

الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2): اضغط هنا

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكدة على ان الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وقالت "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه".

ودعت الهيئة لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مبينة أن تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

بالإضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

#معبر رفح #آلية السفر

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