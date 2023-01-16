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الفتياني: نظام الفصل العنصري ضد شعبنا أخطر من الذي مورس في جنوب افريقيا

الثلاثاء 17 يناير 2023 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتنياني، إن نظام الفصل العنصري الواقع ضد شعبنا أشد وأخطر من الذي مورس في جنوب أفريقيا.

وأضاف الفتياني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، في اختتام زيارة وفد من حركة فتح إلى جنوب أفريقيا أن تجربة جنوب أفريقيا في التخلص من نظام الفصل العنصري ملهمة لشعبنا في نضاله للتحرر من الفصل العنصري الذي تفرضه دولة الاحتلال.

وأوضح أن الوفد بحث مع المسؤوليين في جنوب أفريقيا التنسيق لحشد دعم دول أفريقيا للقضية الفلسطينية، مشيرا الى توجيه الدعوة لحزب المؤتمر الوطني للمشاركة في إحياء الذكرى الـ75 للنكبة المقرر في شهر أيار القادم.

#ماجد الفتياني #الفصل العنصري

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