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الصالح: مشروع الصرف الصحي سيخدم 7 قرى شمال رام الله

الثلاثاء 17 يناير 2023 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن من بين المشاريع التي تم الإعلان عنها يوم أمس لتحسين البنى التحتية في الضفة والقطاع، مشروع بتكلفة 40 مليون دولار سيخدم أكثر من سبع قرى شمال شرق رام الله، لحل مشكلة الصرف الصحي ومعالجة المياه فيها.

وأكد الصالح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع يأتي بقرض من الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بقيمة 20 مليون دولار، وبمنحة من الاتحاد بمبلغ 20 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من التصميم وكافة وثائق إعداد العطاء مع نهاية هذا العام على أن يتم البدء بتنفيذه مطلع العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات.

وشدد على أن كافة المشاكل البيئية في طريق نابلس رام الله سيتم حلها عبر هذه المشاريع، لافتا إلى أنه تم إقرار وإرساء العطاءات على مشروعين مرتبطان بمحطات ضخ وإنشاء خزانات بقطاع غزة بقيمة 46 مليون دولار بتمويل من المنحة الكويتية والبنك الدولي.

#مجدي الصالح

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