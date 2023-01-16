خدمات رفح يفقد لاعبين بارزين في الدوري

رفح / سما /

أصبح من المؤكد أن يفتقد خدمات رفح لاثنين من أبرز نجومه في مباراة الفريق القادمة أمام شباب الزوايدة، التي ستقام يوم الجمعة القادم على ملعب رفح في افتتاح الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

وسيغيب الثنائي محمد الجرمي وإبراهيم أبو عمير عن خدمات رفح بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل اللاعبان على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة الفريق أمام اتحاد بيت حانون في الجولة الماضية.

ويعتبر الجرمي وأبو عمير من أبرز العناصر الأساسية التي يعتمد عليهم مدرب الفريق إسلام أبو عريضة منذ بداية الموسم، فيما يعتبر الجرمي هداف الفريق بعدما سجل 7 أهداف منذ بداية الموسم.

ويتطلع خدمات رفح لاستعادة الانتصارات بعد تعثره بالتعادل في الجولة الماضية، من أجل الحفاظ على فارق النقاط الخمسة مع ملاحقيه الشجاعية وشباب رفح.