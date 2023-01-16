جريمة غامضة تهدر حصاد 10 سنوات من ثروة يوسين بولت

وكالات / سما /

تعرض العداء الجامايكي يوسين بولت، نجم ألعاب القوى المعتزل، لجريمة غامضة لم يتم الكشف بعد عن تفاصيلها.

ونقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية بيانا رسميا لبولت، يعلن فيه تعرضه لسرقة ملايين الدولارات من حسابه البنكي.

وأضاف النجم الجامايكي في بيانه: "اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة لمعرفة ماذا حدث، خاصة أنني أتعامل مع البنك منذ أكثر من 10 سنوات، وتتم مراجعة محفظتي المالية بالكامل".

وتشير الأصابع الاتهام إلى تورط موظف سابق في البنك في عملية السطو الكبيرة.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ثروة يوسين بولت تقدر بـ 90.5 مليون دولار، وجمغ أرباحا قيمتها 30.5 مليون دولار في عامه الأخير قبل الاعتزال في 2017.

ويبقى يوسين بولت (36 عاما) أيقونة تاريخية في سباقات السرعة، لتحقيقه العديد من الأرقام القياسية، والميداليات الذهبية والمتنوعة على المستوى العالمي والأولمبي.

وفاز يوسين بولت بـ23 ميدالية ذهبية طوال مسيرته مقابل 5 ميداليات فضية وميدالية برونزية.

وبفضل هذه المسيرة اللامعة والتاريخية، حقق بولت أرباحا ضخمة من مشاركته في العديد من الحملات الترويجية لكبرى الشركات العالمية.