  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العصر الذهبيّ الأمنيّ الإسرائيليّ انتهى وإيران تهديدٌ إقليميٌّ

قائد شعبة التخطيط بجيش الاحتلال: الضفّة برميل بارود سينفجِر قريبًا

الثلاثاء 17 يناير 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد شعبة التخطيط بجيش الاحتلال: الضفّة برميل بارود سينفجِر قريبًا



القدس المحتلة/ سما/

أقرّ قائد شعبة التخطيط في جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الجنرال يعقوف بنجو، بأنّ العصر الذهبيّ الأمنيّ الإسرائيليّ، الذي استمرّ عدة عقودٍ انتهى، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ أحد الأسباب لذلك تكمن أيضًا في تفسّخ وشرذمة المجتمع الصهيونيّ في الكيان، بحسب ما أكّده في مقالٍ نشره بالمجلة العسكريّة (معراخوت).


 الجنرال الإسرائيليّ أكّد في مقاله أنّه في العقود الأربعة الماضية كانت الدولة العبرية تعيش في العصر الذهبيّ الأمنيّ، ولكن هذا العصر انتهى، بحسب أقواله، فيما رأى مُحلِّل الشؤون العسكريّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، عاموس هارئيل، أنّ أقوال الجنرال بنجو تحمل في طيّاتها أبعادًا وتداعيات وإسقاطات خطيرة، إذا تمّ الأخذ بعين الاعتبار أنّه في الأربعين عامًا الماضية خاضت إسرائيل حرب لبنان الأولى 1982 والثانية، عام 2006، وواجهت الانتفاضة الأولى، عام 1987، والثانية عام 2000،  ولكنّ هارئيل أضاف إنّ الحديث يجري عن قضية الاعتبارات والنسب المتفاوتة بين قادة الجيش.

 وطبقًا للجنرال بنجو، كما نشر بالمجلّة العسكريّة، فإنّ كيان الاحتلال تمتّع في العقود الأربعة الماضية من ثلاث امتيازات وهي: الأوّل، أنّ دولة الاحتلال واجهت على مرّ السنن تهديدًا أمنيًا محدودًا، والثاني، اعتمادها على التفوّق العسكريّ الأمريكيّ في الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع الولايات المُتحدّة الأمريكيّة لتقديم المعونات والمساعدات لإسرائيل، أمّا الامتياز الثالث، بحسب الجنرال بنجو، فكان يتمثّل بالتعاضد والتماسك اللذيْن ميّزا المجتمع الصهيونيّ في الكيان، على حدّ تعبيره.


ووفقًا للجنرال بنجو فإنّه في الفترة الأخيرة سُجّل تراجع في الامتيازات الثلاثة المذكورة، ذلك أنّ إيران باتت تُشكِّل تحدّيًا خارجيًا خطيرًا للغاية، والذي يجمع بين القوّة الإقليميّة العسكريّة بدعمٍ واضحٍ من روسيا، وفي الوقت عينه، أضاف الجنرال نُلاحِظ أنّ القوّة والدعم من الولايات المُتحدّة لإسرائيل باتا في حالة تراجعٍ، فيما يظهر واضحًا وجليًّا أنّ الترابط داخل المجتمع الصهيونيّ في إسرائيل قد ضعُفَ إلى حدٍّ كبيرٍ، على حدّ تعبير قائد شعبة التخطيط في جيش الاحتلال.


ومضى الجنرال بنجو قائلاً في مقاله إنّه “في هذه الظروف المُستجدّة تتطلّب مواجهة التهديد الخارجيّ، أيْ إيران، أثمانًا باهظةً”، مع ذلك لفت إلى أنّ إسرائيل تمكّنت في الفترة الأخيرة من إحرازٍ تقدّمٍ على عدّة جبهاتٍ، منها توثيق التعاون الأمنيّ مع عددٍ من الدول في منطقة الشرق الأوسط، كما تمكّنت إسرائيل من تطوير قدراتها التكنولوجيّة والعسكريّة، الأمر الذي حوّلها إلى ثروةٍ مهمّةٍ أكثر بالنسبة لشريكاتها، وفق أقوال الجنرال الإسرائيليّ.


عُلاوةً على ما ذُكِر أعلاه، توقّع الجنرال بنجو، كما جاء مقاله، أنّ التحديات الماثلة أمام دولة الاحتلال ستتعاظم وستصِل لذروتها في نهاية العقد الحاليّ، ولذا فإنّ إسرائيل ملزمة بتغيير استعداها وتبنّي نظريّةً جديدةً لبناء القوّة العسكريّة كي تتمكّن من مواجهة التحدّيات، كما قال الجنرال بنجو في مقاله بالمجلّة العسكريّة.


جديرٌ بالذكر أنّ المقال نُشِر دون علاقةٍ بالتطورّات الأخيرة في الكيان، حيث تُواصِل حكومة بنيامين نتنياهو بمساعيها الحثيثة لإقرار ما يُسّمى بالانقلاب على القضاء في الكيان والحدّ تدّخل المحكمة العليا، فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبيّة ضدّ خطط الحكومة، والتي تُوّجت في أكبر مظاهرةٍ بتل أبيب، يوم أوّل من أمس السبت بمشاركة حوالي مائة ألفٍ.
ومع بدء عمل رئيس هيئة الأركان العامّة الجديد، الجنرال هرتسي هليفي، (الاثنين الـ 16.01.23) رأت محافل واسعة الاطلاع في تل أبيب، وفق ما أكّدته صحيفة (هآرتس) أنّ التهديد بانفجار الأوضاع في الضفّة الغربيّة المُحتلّة سيُرافِق بداية عهد هليفي بقيادة أركان جيش الاحتلال، على حدّ قولها.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف تفاصيل صفقة تبادل كانت قريبة جداً..

بالفيديو: كتائب القسام تعرض رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي "أفرها منغستو"

مكتب نتنياهو يرد على عرض القسام

أول تعليق من عائلة "منغستو" على عرض كتائب القسام

مشروع مصري جديد في سيناء يقلق الاحتلال الإسرائيلي

فيديو: مسؤول إسرائيلي يلتقي بوالدة "منغستو".. والأخيرة: "لقد تأكدت منه.."

قناة عبرية: هكذا ستتبين مدى جدية نتنياهو في ملف الأسرى

الأخبار الرئيسية

هارتس تكشف : هذه هي الأسباب التي دفعت كتائب القسام لنشر فيديو منغستو

image_processing20230116-291924-vr1kv

الاحتلال يؤكد مصداقية فيديو "القسام" وينشر أسماء تطالب بالإفراج عنها

image_processing20230116-291924-9s0nwi

قناة عبرية تكشف تفاصيل صفقة تبادل كانت قريبة جداً..

photo_2023-01-16_19-31-53

قناة عبرية: هكذا ستتبين مدى جدية نتنياهو في ملف الأسرى

photo_2023-01-16_19-01-15

فيديو: مسؤول إسرائيلي يلتقي بوالدة "منغستو".. والأخيرة: "لقد تأكدت منه.."

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم