إنتر ميلان يحدد موقفه من رحيل بروزوفيتش إلى برشلونة

حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي موقفه من ترك نجمه مارسيلو بروزوفيتش لنظيره الإسباني، برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسبما أفادت صحيفة سبورت الإسبانية.

الصحيفة المقربة من أسوار البارسا أفادت، مساء أمس الإثنين، بأن النادي الإيطالي لا يمانع فكرة انضمام بروزوفيتش للبارسا في مقابل وصول الإيفواري فرانك كيسي لميلانو.

ويرحب النيراتزوري بفكرة إتمام الصفقة التبادلية، دون دفع أي ناد أي أموال، مع العلم أن اللاعبين يحصلان على راتب مماثل، يبلغ 6 مليون يورو تقريباً، ما يجعل الصفقة مرضية لكل الأطراف في الوقت الراهن.

وفي الوقت الذي تحدث فيه المفاوضات بين الإنتر والبارسا في الصفقة المذكورة، تظهر صفقة تبادلية أخرى على الطاولة، حسب معلومات سبورت التي أفادت بأن هناك إمكانية لانضمام ممفيس ديباي للنادي الإيطالي في مقابل وصول كوريا للبلوجرانا.

وأوضحت سبورت أن الصفقة الثانية المحتملة بين الطرفين لا تبدو جيدة في نظر البارسا، حيث يظن النادي الكتالوني أن ديباي أفضل من اللاعب الأرجنتيني، الذي غاب عن كأس العالم 2022 بقطر بسبب الإصابة.