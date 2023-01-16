النصر يفتح خط المفاوضات مع كيلور نافاس بطلب من جارسيا

أجبرت إصابة الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، إدارة نادي النصر على البحث عن حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعرض ديفيد أوسبينا لإصابة بكسر في أحد عظام المرافق خلال مشاركته في مباراة النصر الأخيرة أمام الشبا بالجولة الـ13 لبطولة دوري روشن السعودي، وبناءً عليه سيبتعد عن الملاعب لفترة 6 أسابيع.

أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بإن رودي جارسيا مدرب النصر قد طلب من الإدارة التعاقد مع حارس مرمى جديد وذلك بعد إصابة الكولومبي أوسبينا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان هو الخيار الأول لدى إدارة النصر والمدرب رودي جارسيا.

وأضافت أن المفاوضات مفتوحة بين الطرفين ومن الممكن إغلاقها خلال الأسبوع الجاري بمناسبة وجود كيلور نافاس في المملكة مع باريس سان جيرمان لمواجهة فريق نجوم الهلال والنصر على كأس موسم الرياض.

فيما يخطط كيلور نافاس للسفر إلى مدريد لأخذ الاستشارة حول إمكانية إجراء عملية جراحية في موضع إصابته التي تعرض لها.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كيلور نافاس ليس الخيار الوحيد على طاولة إدارة النصر ولكن الأولوية له حالياً، حيث يتواجد أيضاً اسم آخر مطروح وهو المغربي منير المحمدي حارس الوحدة السعودي.

وأوضحت “ماركا” أنه هناك أحاديث بأن راتب الكوستاريكي نافاس مع نادي النصر سيكون 4 مليون يورو حتّى نهاية الموسم.

انضم نافاس إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2019 قادماً من ريال مدريد، وخاض مع الفريق الفرنسي 107 مباراة بكل البطولات واستقبل 87 هدف وخرج بشباك نظيفة في 49 مباراة وذلك بحسب أرقامه عبر موقع ترانسفير ماركت العالمي.