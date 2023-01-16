مانشستر يونايتد يعمل على تجديد عقد نجميه

يعمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على ربط نجميه ماركوس راشفورد وفريد بعقدين جديدين في الفترة المقبلة، للحفاظ على تواجدهما في قائمة الفريق الأول بأولد ترافورد.

الصحفي نيكولو شيرا أفاد، مساء أمس الإثنين، بأن إدارة الشياطين الحمر تعمل على قدم وساق من أجل تجديد العقد الذي يربطها براشفورد، وزميله فريد، ليبقى كل منهما في مسرح الأحلام لسنوات عديدة قادمة.

ويظهر راشفورد بحلة مميزة مع كتيبة الهولندي إريك تين هاج في الموسم الجاري، وكانت آخر ومضات تألقه تسجيل هدف الفوز في مرمى مانشستر سيتي بالديربي، وقيادة فريقه للفوز بهدفين لهدف.

ويرتبط النجم الإنجليزي الدولي بعقد مع اليونايتد، يصل لخط النهاية في صيف 2024، ويتقمص راشفورد ألوان أحمر مانشستر منذ يناير 2016، وسجل ماركوس 8 أهداف وصنع 3 مع فريق تين هاج في الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي فقط.

بدوره، يصل العقد الذي يربط نجم الوسط البرازيلي بإدارة الشياطين الحمر لنهايته في يونيو 2024، مع العلم أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 29 عاماً يتواجد في النادي منذ يوليو 2018.