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حماس : الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى إلا بصفقة تبادل مشرفة

الثلاثاء 17 يناير 2023 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى إلا بصفقة تبادل مشرفة



غزة/ سما /

أكد الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يرى جنوده الأسرى لدى "كتائب القسام" إلا بصفقة تبادل مشرفة.

وقال قاسم في تصريح صحفي نشره موقع حركة "حماس"، "إن المقاومة قادرة على الإفراج عن أسرانا، وأثبتت في كل المحطات قدرتها على الإبداع في الوسائل والأدوات".

وأضاف "إن ما نشرته كتائب القسام من تسجيل مصور لأحد الجنود الأسرى الصهاينة لديها يؤكد جدية القسام في التعامل مع ملف الأسرى وقضية صفقة التبادل". كما قال.

وتابع: "إن حالة من المماطلة والتسويف تمارسها الحكومات الصهيونية المتعاقبة، والتضليل المتعمد من قادة الاحتلال للجمهور الصهيوني حول وضع الأسرى لدى القسام وصحتهم".

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