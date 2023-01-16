المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت الإدارة العامة للمرور والنجدة عن وفاة مواطن ووقوع 3 إصابات جراء حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت المرور، في الإحصائية اليومية الصادرة عنها، أن الشاب أحمد عبد الله شاهين (23 عامًا) من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، توفي الليلة الماضية جراء حادث تصادم بين مركبة ودراجة هوائية على شارع صلاح الدين وسط القطاع.

وقالت المرور إن مركبة من نوع كيا فورتي فضي اللون يقودها السائق (س. ر) 23 عامًا، صدمت الدراجة الهوائية الخاصة التي كان يستقلها الشاب "شاهين" ما أدى إلى أصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى ثم توفي بعد ذلك.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه تم حجز المركبة وتوقيف سائقها، لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

في ذات السياق، أفادت الإدارة العامة للمرور أن 3 إصابات أخرى وقعت جراء 7 حوادث سير في غزة خلال 24 ساعة الماضية، إحداها متوسطة وإصابتان طفيفتان، فيما لحقت أضرار مادية وتلفيات بـ 7 مركبات ومكونات الطريق.