فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت احرونوت":
- الوزير اريه درعي: لن أستقيل مهما كان قرار المحكمة العليا
- رسميا: هرتسي هليفي رئيسا لأركان الجيش
- بعد 8 سنوات: نشر شريط عن الأسير منغستو وعائلته تطلب بإعادته
- وزير القضاء: لوائح الاتهام ضد نتنياهو أدت إلى إقرار الإصلاحات في الجهاز القضائي
- مظاهرات طلاب الجامعات ضد الإصلاحات القضائية
- مليون إسرائيلي يعانون من الفقر والنقص بالمواد الغذائية
- وفاة رئيسة تحرير صحيفة الصنارة فيدا مشعور
"معاريف":
- هرتسي هليفي رئيس الأركان الجديد: سنحرس ان يكون الجيش خاليا من القضايا غير الأمنية
- العثور على طفل ابن سنة ونصف في قفص للحيوانات واعتقال والده
- الأسير منغيستو: الى متى سأبقى هنا؟
- جمعية مثليي الجنس: سموتريش يكره مثليي الجنس وعنصري
- خلافات بين بن غفير والأحزاب الدينية الحرديم حول الصلاحيات في جبل الجرمق
"هآرتس":
- المحلل العسكري عاموس هرئيل: نشر شريط عن الأسير منغستو يشير الى ان مناورات حماس تقلصت وبدل من إطلاق الصواريخ تطلق أشرطة الفيديو
- الجيش يعتقل متضامنة إيطالية في مخيم الدهيشة ويطردها الى بلادها
- كبار المسؤولين في الشرطة: بن غفير فرض على المفتش العام تعيين ضابط سكرتيرا له