رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت احرونوت":

- الوزير اريه درعي: لن أستقيل مهما كان قرار المحكمة العليا

- رسميا: هرتسي هليفي رئيسا لأركان الجيش

- بعد 8 سنوات: نشر شريط عن الأسير منغستو وعائلته تطلب بإعادته

- وزير القضاء: لوائح الاتهام ضد نتنياهو أدت إلى إقرار الإصلاحات في الجهاز القضائي

- مظاهرات طلاب الجامعات ضد الإصلاحات القضائية

- مليون إسرائيلي يعانون من الفقر والنقص بالمواد الغذائية

- وفاة رئيسة تحرير صحيفة الصنارة فيدا مشعور

"معاريف":

- هرتسي هليفي رئيس الأركان الجديد: سنحرس ان يكون الجيش خاليا من القضايا غير الأمنية

- العثور على طفل ابن سنة ونصف في قفص للحيوانات واعتقال والده

- الأسير منغيستو: الى متى سأبقى هنا؟

- جمعية مثليي الجنس: سموتريش يكره مثليي الجنس وعنصري

- خلافات بين بن غفير والأحزاب الدينية الحرديم حول الصلاحيات في جبل الجرمق

"هآرتس":

- المحلل العسكري عاموس هرئيل: نشر شريط عن الأسير منغستو يشير الى ان مناورات حماس تقلصت وبدل من إطلاق الصواريخ تطلق أشرطة الفيديو

- الجيش يعتقل متضامنة إيطالية في مخيم الدهيشة ويطردها الى بلادها

- كبار المسؤولين في الشرطة: بن غفير فرض على المفتش العام تعيين ضابط سكرتيرا له