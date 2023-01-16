رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، استشهاد الفتى عمرو لطفي خمور (14 عاما) متأثرًا بإصابته بجروح خطيرة برصاص الاحتلال، في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

كما عنونت الصحف، إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات في مدينة سلفيت، وبلدتي قباطية، وتقوع ومخيم الجلزون، إضافة لهدم 15 منشأة تجارية، وتدمير محتوياتها في بلدة حزما، وهدم غرفة في بلدة بيت حنينا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- استشهاد فتى في مخيم الدهيشة وإصابات واعتقالات في الضفة

- الرئيس يصل القاهرة للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية اليوم

- العاهل الأردني يؤكد ضرورة إعادة تحريك عملية السلام كأولوية دولية

- الاحتلال يعتقل متضامنة إيطالية من مخيم الدهيشة

- الاحتلال يغتال روح (بقلاوة) الحلوة

- أسرى "فتح" يعلنون الاستنفار العام وشرطة الاحتلال تستعد لمنع الاحتفالات بتحرر الأسير ماهر يونس

- مجلس الوزراء يقر مشروع الصرف الصحي لقرى شمال رام الله

- اللجنة السياسية في المجلس الوطني ترحب بدعوة الرئيس للحوار الوطني

- الرجوب يشيد بالمساندة المطلقة التي تقدمها الجزائر لفلسطين

- الأمم المتحدة تؤكد دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية وترفض عقوبات الاحتلال على شعبنا

"الأيام":

­- مواجهات في سلفيت وقباطية وتقوع والجلزون والاحتلال يهدم 15 منشأة تجارية في حزما

- جنود الاحتلال يعدمون طفلا بالرصاص خلال اقتحام في الفجر لمخيم الدهيشة

- الرئيس يصل الى القاهرة للمشاركة في القمة الثلاثية

- لجنة للاحتلال تناقش غدًا توسيع مستوطنة "نوف تسيون" على أراضي بلدة جبل المكبر

- الحكومة تقر مشاريع صرف صحي في رام الله وتحلية مياه في القطاع

- إضافة شيقل لفواتير مشتركي خدمات الاتصال دعمًا للقدس

- آلاف الطلبة الاسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

- دول بالأمم المتحدة ترفض العقوبات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني

"القدس":

- استشهاد طفل من "الدهيشة"

- اعتداءات وإصابات وهدم 15 منشأة

- الحكومة تقر مشاريع في الضفة والقطاع

- الوزيرة ستروك للمستوطنين: "نحن معكم مئة بالمئة"!!

- هرتسوغ: إسرائيل دخلت خلافا عميقا سيمزقها

- القمة الثلاثية تنعقد في القاهرة اليوم

- حملة أوروبية لتسليط الضوء على عنصرية حكومة نتنياهو

- اسرائيل تستعد لمنع الاحتفالات بالتحرر المرتقب للأسير ماهر يونس