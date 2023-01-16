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الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 17 يناير 2023 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عشرة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الفوار جنوب الخليل تسعة مواطنين وهم، المسن يوسف عبد المجيد الطيطي (65 عاما) وأحمد كمال أبو طعيمة (20 عاما) ووعد جمال البدوي (27 عاما) وفراس براهمية، وأمير عماد غطاشة، ومحمد هاني الخطيب، وجواد هديب، واكرم جميل أبو هشهش، ونجله أنس.

كما اعتقلت من مدينة الخليل الشاب ناجح نضال عبد الفتاح العويوي، بعد تفتيش منزله، والعبث بمحتوياته.

وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل في المحافظة، عرف من أصحابها: بدر وجمال محمود فطافطة في بلدة ترقوميا، وفوزي توايهة في بلدة حلحول، حيث استولت على مركبته وجهاز تسجيل الكاميرات الخاص بمنزله، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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