قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإن تلك القوات اعتقلت ما لا يقل عن 20 مواطنًا في حملة مداهمات واسعة بمناطق متفرقة.

وفي الخليل، اعتقل يوسف الطيطي، أكرم أبو هشهش ونجله أنس، أحمد أبو طعيمة، وعد البدوي، فراس براهمية، أمير غطاشة، محمد الخطيب، جواد هديب، وجميعهم من سكان مخيم الفوار.

وفي بيت لحم، اعتقل بلال جادو من مخيم عايدة، والمحرر مراد طقاطقة من أم سلمونة، ومراد الشيخ من مراح براح.

وفي جنين، اعتقل أسامة خلوف، من برقين، وعمر الهاشم من قباطية.



وفي رام الله، اعتقل محمود ثلجي، ومأمون حامد، وكلاهما من سلواد.