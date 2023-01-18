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طقس فلسطين : أجواء غائمة وباردة وارتفاع طفيف على الحرارة

الثلاثاء 17 يناير 2023 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة وباردة وارتفاع طفيف على الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 2023-01-17، أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً الأربعاء: 2023-01-18

يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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