مصرع عامل في "تل موند" قرب قلنسوة

الداخل المحتل/سما/

لقي عامل، في الأربعينيات من عمره، مصرعه وأصيب آخر (25 عاما) بجروح متوسطة بعدما علقا خلال عملهما على سلة رافعة قرب محطة وقود في "تل موند" قرب مدينة قلنسوة بالداخل المحتل.

وعُلم لاحقا أن ضحية حادث العمل هو محمد جمال زعبي، من بلدة سولم.

ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاة أحد العاملين بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، فيما قدم العلاجات الأولية للعامل الثاني الذي عانى جروحا متوسطة في القسم العلوي من جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادثي العمل وجرى إبلاغ الجهات المعنية، وفقا للمقتضى.