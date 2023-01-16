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رام الله: ضبط أجهزة تقوية بث اتصالات و"سيرفرات" انترنت إسرائيلية ممنوعة من التداول

الإثنين 16 يناير 2023 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: ضبط أجهزة تقوية بث اتصالات و"سيرفرات" انترنت إسرائيلية ممنوعة من التداول



رام الله/سما/

 ضبط جهاز الضابطة الجمركية بالشراكة مع جهازي الاستخبارات العسكرية والشرطة، وبالتعاون مع جهة الاختصاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء اليوم الإثنين، كمية كبيرة من أجهزة تقوية بث و"سيرفرات" اتصالات وانترنت إسرائيلية في محافظة رام الله والبيرة، ممنوعة من التداول والعمل داخل أراضي دولة فلسطين.

وأوضح جهاز الضابطة الجمركية، في بيان له، أن هذه الأجهزة والمعدات كانت مخبأة على أسطح أحد المباني داخل خزانات مياه وصناديق تبريد، وأن جهة الاختصاص أقرت التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#رام الله

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