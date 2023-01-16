وفاة شاب من الخليل في حادث عمل بالقدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

توفي ، اليوم الإثنين، شاب من الخليل في حادث عمل بالقدس المحتلة.

وأفاد الناطق بلسان طاقم الإنقاذ بأن عاملا لقي مصرعه إثر سقوط غرض ثقيل عليه أثناء عمله في ورشة للبناء في القدس المحتلة. وعُلم أن ضحية الحادث هو الشاب يوسف مرعي الطردة، وهو من بلدة تفوح قرب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن ضحية حادث العمل يبلغ 30 عاما، توفي إثر إصابته الحرجة من جراء سقوط إطار حديدي ثقيل من رافعة عليه في المكان. واضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاته على الفور.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادثي العمل وجرى إبلاغ الجهات المعنية، وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 73 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022.

وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.