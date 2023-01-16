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القدس: اعتقال 3 أطفال وإعادة اعتقال أسير لحظة الإفراج عنه

الإثنين 16 يناير 2023 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: اعتقال 3 أطفال وإعادة اعتقال أسير لحظة الإفراج عنه



القدس المحتلة/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين عامر أبو هدوان من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وفايق ناصيف حبش (15 عاما) من البلدة القديمة، واستدعت الطفل يوسف القباني للتحقيق، فيما اختطف "مستعربون" الطفل فراس البزلميط من حي رأس العمود جنوب المسجد الأقصى.

كما أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بإبعاد الطفل مؤيد البلبيسي عن البلدة القديمة في القدس المحتلة لمدة أسبوعين.

هذا وأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الأسير مجد الوعري من بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، لحظة الإفراج عنه من سجن النقب بعد قضاء محكوميته البالغة 28 شهرا.

#القدس

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