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الاحتلال يهدم غرفة سكنية في بيت حنينا ويواصل التجريف في "أرض الحمراء" بسلوان

الإثنين 16 يناير 2023 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم غرفة سكنية في بيت حنينا ويواصل التجريف في "أرض الحمراء" بسلوان



سلوان/سما/

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرفة سكنية في بلدة بيت حنينا، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية  بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الأشقرية في بيت حنينا وهدمت غرفة سكنية تعود لعائلة خضر، علما أن هذه الغرفة شيدتها العائلة على أرضها خوفا من استيلاء المستوطنين عليها.

وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت في الثاني عشر من آب الماضي طلب العائلة بوقف هدم منازلها الخمسة، وأجبرتها على هدمها ذاتيا.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال والجميعات الاستيطانية، أعمال التجريف والحفريات داخل "أرض الحمراء" التي استولى عليها المستوطنون نهاية الشهر الماضي في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال أجرت أعمال تجريف، واقتلعت أشجارا في الأرض الواقعة بالقرب من مسجد عين سلوان، وأن طواقم بلدية الاحتلال قامت بصب الباطون في الأرض؛ لوضع بوابة الكترونية تمنع دخول سكان الحي إليها.

#الاحتلال #هدم

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