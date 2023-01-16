وزارة الأسرى: ترقب كبير يسود عموم السجون بعد رسالة كتائب القسام

غزة/سما/

قال الناطق باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر الناعوق"إن ترقباً كبيرًا يسود عموم الأسرى في السجون بعد الرسالة التي نشرتها كتائب القسام، فهذه الرسالة خرجت في وقت له دلالات مهمة جداً وتأتي في ظل الهجمة الكبيرة على أسرانا في السجون".

وأضاف الناعوق خلال حديثه لإذاعة الأقصى: "أن رسالة القسام اليوم تثبت للعالم أجمع أنها تسلك كل الطرق من أجل تحرير الأسرى في داخل السجون، واليوم الاحتلال الصهيوني دخل في متاهة كبيرة وسوف تنتهي بإذن الله بتحرير كامل أسرانا.

وأكد ان رسالة اليوم فيها طمأنينة لكافة أسرانا في السجون، بأن هناك من يقف خلفكم ويدعمكم، وأن هناك من يعمل ليل نهار من أجل تخليصكم من القيد.