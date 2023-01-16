مكتب نتنياهو يرد على عرض القسام

القدس المحتلة/سمام

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، على عرض كتائب القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسيرأفرها مغنستو.

وقال مكتب نتنياهو في بيان تناقلته وسائل الإعلام العبرية: "إسرائيل تستثمر كل مواردها وجهودها لإعادة أبنائها الأسرى والمفقودين من غزة".

وأضاف: "هذه حيلة إعلامية حقيرة، حماس تؤخر أي فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل، وسنقوم بفحص مصداقية الفيديو"، وفق قول البيان.

وزعم مكتب نتنياهو:" هشام السيد وافراهام منغستو إسرائيليين يعانيان من مرض نفسي وبذلك حماس تخالف القانون الدولي في وقت تستخدم فيه سكان غزة كرهائن.

وبدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ران كوخاف لقناة كان العبرية: "نحن نفحص الفيديو، وآمل أن يكون صحيحا، وأن منغيستو بصحة كاملة، مشيرا إلى أنه يصعب عليه تحديد مستوى مصداقية الفيديو"