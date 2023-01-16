افتتاح قسم جراحة العيون بمستشفى الأمل في خانيونس

خانيونس/سما/

تحت رعاية الرئيس محمود عباس، افتتح رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، اليوم الإثنين، قسم جراحة العيون "مركز عبد القادر الجزائري"، وغرف العمليات، والمبنى الخدماتي في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأشاد الخطيب، خلال الافتتاح، الذي جرى بحضور محافظ خان يونس أحمد الشيبي، وعدد من الشركاء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي، ومدراء المستشفيات وشخصيات وطنية واعتبارية، بشركاء الجمعية الدوليين والمحليين، والجهات الداعمة والمساهمة في تطوير مستشفى الأمل، وشكرهم على تعاونهم الدائم مع الجمعية لإنجاز هذا العمل.

وأكد الخطيب أن هذه الأقسام ستساهم في تقديم الخدمات الطبية بمستوى فني عالٍ، من خلال استخدام أجهزة طبية حديثة، وبإشراف كادر طبي مميز.

وشدد على أهمية التعاون المشترك مع الجميع خلال هذه المرحلة، من أجل المساهمة بتقديم خدمات صحية متطورة، حيث إن جمعية الهلال الأحمر تعمل على توفير هذه الخدمة وتوطينها في المحافظات الجنوبية، بهدف التخفيف من معاناة المرضى، وتوفير الخدمات الصحية لهم.