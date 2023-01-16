مستوطنون يستولون على قطيع أغنام شمال أريحا

اريحا/سما/

استولى مستوطنون، اليوم الإثنين، على قطيع أغنام قرب تجمع عين العوجا، شمال مدينة أريحا.

وقال المحامي محمود غوانمة، من تجمع عين العوجا، إن مستوطنين من مستوطنة "كوكب الصباح" المقامة على أراضي المواطنين غرب العوجا، استولوا على قطيع أغنام مؤلف من 90 رأسا، في مرعى واقع بين تجمع عين العوجا ومنطقة المعرجات، بعد أن هاجموا الفتاة التي كانت ترعى القطيع، مستغلين غياب والدها.

يشار إلى أن مستوطنين كانوا قد اعتدوا يوم الجمعة الماضي بالضرب والرش بغاز الفلفل على مجموعة من الشبان والمتضامنين الأجانب، خلال مشاركتهم في مسار سياحي في المنطقة ذاتها.

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