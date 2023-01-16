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سفير فلسطين لدى تركيا يستعرض انتهاكات الاحتلال

الإثنين 16 يناير 2023 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير فلسطين لدى تركيا يستعرض انتهاكات الاحتلال



أنقرة/سما/

 استعرض سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجهها دولة فلسطين في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير مصطفى، اليوم الإثنين، في مقر السفارة بالعاصمة التركية أنقرة.

وعرض السفير مصطفى الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني من اعتقالات واغتيالات، ومواصلة المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهدم المنازل، ومواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة جرائمها الاستيطانية، دون أي اكتراث للقوانين الدولية أو الجهود الهادفة إلى استئناف العملية السياسية.

وقال مصطفى إن القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بالموقف التركي الثابت والقاضي بحتمية قيام سلام عادل وشامل على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يجسد تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

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#فلسطين #تركيا

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