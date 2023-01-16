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أول تعليق من عائلة "منغستو" على عرض كتائب القسام

الإثنين 16 يناير 2023 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من عائلة "منغستو" على عرض كتائب القسام



القدس المحتلة/سما/

علقت عائلة الأسير الإسرائيلي لدى حماس أفرها منغستو، مساء اليوم، على عرض كتائب القسام رسالة مصورة لابنها.

وقالت عائلة منغستو لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية:"إن صح الفيديو الذي نعيد مشاهدته عدة مرات للتأكد منه، هذا دليل جديد أنه على قيد الحياة.

وأضافت:" الدولة بحاجة للتحرك بسرعة لإعادته للمنزل، يبدو أنه بصحة جيدة ويتلقى العلاج ولا يوجد سبب لبقائه هناك أكثر ، من الرائع رؤيته هذه هي المرة الأولى التي نراه فيها .

وقال يئلا منغسيتو شقيق أفرا في حديث ليديعوت: إنه يشبه أخي، لا يمكنني التأكيد 100%، إنه لأمر مثير، أمي لم تشاهد الفيديو بعد.

#عائلة منغستو

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