ردود الفعل الإسرائيلية على عرض كتائب القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي "منغستو"

القدس المحتلة/سما/

نال عرض كتائب القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو"، اهتمام واسع لدى وسائل الإعلام العبرية وسياسيين إسرائيليين.

وقال الصحفي الإسرائيلي نعوم أمير: "في اليوم الذي يتغير فيه رئيس أركان الجيش، حماس تستغل ذلك وتنشر مقطع فيديو للجندي الأسير لديها أفرا منغستو.

وذكر موقع خدشوت هشيتخ: " بعد حوالي 9 سنوات في الأسر: "كتائب القسام تنشر مقطع فيديو للأسير لأفرا منغستو.

وبدوه قال أورين هيلمان مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو سابقا: "تنشر منظمة مجرمي الحرب "حماس"، مشاهد لأفرا مينغيستو، وهو إسرائيلي يعاني من إعاقة عقلية، يتم احتجازه بقسوة وبلا إنسانية - أين العالم؟! أين الأمم المتحدة ؟! أين حقوق الإنسان ؟!. وفق تعبيره

أما السفير داني دانون صرح: "منظمة حماس "الإرهابية"، تقوم باستعراض وقح، لإسرائيلي محتجز لديها وتستخدمه في أغراضها الخبيثة - سيأتي الرد الإسرائيلي، ولن نستسلم أبدًا حتى يعود أبناؤنا إلى ديارهم، وفق قوله

من جانبه ذكر متان تسوري من صحيفة يديعوت أحرنوت: "عائلة منغيستو لم تؤكد بعد أن الذي ظهر في الفيديو هو ابنها.

وقال موقع يديعوت أحرونوت العبري: "في إسرائيل يقومون بفحص الفيديو وغير متأكدين من صحته."

وفي تصريح للقناة 12 العبرية قال شقيق أفرا منغيستو: "لست متأكدا من أنه هو"

إذاعة الجيش الاحتلال قالت: الجندي أفرا منغستو يتساءل في الفيديو الذي ظهر فيه: "إلى متى سأبقى هنا؟".

صحيفة معاريف العبرية علقت على عرض كتائب القسام: أين الدولة؟، حماس تنشر توثيق جديد عن الجندي أفرا منغيستو من داخل الأسر.

من جهته ذكر أمير بوخبوط مراسل موقع واللا العبري أن الجنود في المكاتب ينتظرون رئيس الأركان الجديد، والقسام يجهز لهُ الإستقبال .

وعلقت القناة 13 العبرية: "الأسير في يد حماس لأفرا منغيستو يتساءل: "إلى متى سأبقى هنا

يتبع...