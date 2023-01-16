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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الطفل عمرو الخمور في بيت لحم

الإثنين 16 يناير 2023 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الطفل عمرو الخمور في بيت لحم



بيت لحم/سما/

 شيّعت جماهير غفيرة في محافظة بيت لحم، بعد ظهر اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الطفل عمرو الخمور (14 عاما)، من مخيم الدهيشة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي باتجاه منزل والد الشهيد، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وستقام الصلاة على الشهيد امام قاعة أسر الشهداء عند مدخل مخيم الدهيشة، وثم انطلاق مسيرة الشهيد على إمتداد الشارع الرئيسي وصولا إلى مقبرة شهداء مخيم الدهيشة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الإثنين، عن استشهاد الطفل عمرو لطفي الخمور (14 عاما)، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة برصاص الاحتلال، فجر اليوم، بمخيم الدهيشة في بيت لحم.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم الدهيشة، فجرا وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، اندلعت إثرها مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة الطفل خمور برصاصة في رأسه، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاده متأثرا بإصابته.

تشييع جثمان الشهيد الطفل عمرو الخمور في بيت لحم تشييع جثمان الشهيد الطفل عمرو الخمور في بيت لحم تشييع جثمان الشهيد الطفل عمرو الخمور في بيت لحم  

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