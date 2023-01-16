بالفيديو: كتائب القسام تعرض رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو"

القدس المحتلة/سما/

عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو".

وأكدت كتائب القسام خلال الرسالة المصورة: " فشل رئيس الأركان المغادر "كوخافي" و مؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بانجازات مدعاة وموهومة.

وقالت الكتائب : على خلفه "هاليفي" أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل.

من جانبه قال الأسير الإسرائيلي أفرها منغستو خلال الرسالة المصورة : " إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين (دولة وشعب إسرائيل) من مصيرنا؟

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن نشر رسالة مهمة بمناسبة تبادل رئاسة الأركان لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام في بلاغ غسكري: بعد قليل.. كتائب القسام تنشر رسالة مهمة بمناسبة تبادل رئاسة الأركان لدى العدو.

و نقلت قناة الميادين، أن كتاب القسام ستعرض اليوم معلومات ستجعل رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يعيد التفكير في ملف جنوده الأسرى.

وعقب الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، "نتوقع أن تعرض كتائب القسام ما يضع رئيس الأركان الصهيوني الجديد "هرتسي هليفي" أمام نفسه في قضايا مهمة و استراتيجية و على رأسها ملف جنوده الأسرى لدى القسام و التي نرى أنها ستكون ذات قيمة مهمة في هذا الملف.

وذكرت فضائية الأقصى أن كتائب القسام ستقدم معلومات حول مصير أحد الأسرى لديها.

وتولى اللواء هرتسي هاليفي الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023، مهامه رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي رسمياً في مراسم أقيمت في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وتعهّد هليفي، الذي سيشغل المنصب لثلاث سنوات، تجهيز "الجيش للحرب على الجبهات القريبة والبعيدة".

قبل توليه رئاسة هيئة الأركان، كان هاليفي نائباً لسلفه أفيف كوخافي.

ويأتي تولي هاليفي منصبه في وقت يشهد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني تصاعداً ملحوظاً خصوصاً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عمليات منتظمة.