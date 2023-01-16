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وفاة عالم الاجتماع الفلسطيني إيليا زريق

الإثنين 16 يناير 2023 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة عالم الاجتماع الفلسطيني إيليا زريق



أونتاريو/سما/

غيّب الموت، اليوم الإثنين، عالم الاجتماع والمؤرخ الفلسطيني إيليا زريق.

وزريق كاتب وباحث أكاديمي وأستاذ فخري في علم الاجتماع في جامعة كوينز في مدينة أونتاريو في كندا منذ العام 2005، كما شغل منذ العام 2017 منصب أستاذ زائر في معهد الدوحة للدراسات العليا - مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني.

وتناولت أبحاث الفقيد مجالين: الشرق الأوسط والمراقبة، وتركز على سوسيولوجيا المجتمعات الاستيطانية الكولونيالية وأنماط المراقبة.

وصدر للفقيد كتبا عدة عن الشرق الأوسط، وله دراسات وأبحاث وكتب عدة أهمها "مشروع إسرائيل الكولونيالي في فلسطين: المطاردة الوحشية"، كما صدر له عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "المراقبة وحفظ الأمن على الصعيد العالمي: الحدود والأمن والهوية، وهو ترجمة عماد شيحة العربية لكتاب Global Surveillanceand Policing: Borders, security, identity"، الذي حرره إيليا زريق ومارك بي. سالتر.

وله من الدراسات "قضايا في تطور العلوم الاجتماعية في العالم العربي" التي تهدف إلى تقييم البحث المعاصر في العلوم الاجتماعية العربية، مع التركيز على القضايا المنهجية في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، إذ تبين الدراسة أن العلوم الاجتماعية العربية تعاني اعتمادية مفرطة على المفاهيم المستمدة من تجربة المجتمعات الغربية كما أن الأبحاث المنشورة تعتمد اعتمادا كبيرا على المناهج الكيفية في البحث وعلى دراسات الحالة

#ايليا رزيق

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