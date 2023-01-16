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الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

الإثنين 16 يناير 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية



رام الله/سما/

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى مصر في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.


وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن زيارة الرئيس الفلسطيني هدفها المشاركة في لقاء قمة ثلاثية ستجمع رؤساء دول مصر وفلسطين والأردن في العاصمة المصرية القاهرة، تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وبما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان في استقبال الرئيس في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي وزير العدل المصري المستشار عمر مروان ، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح ، ومستشارو سفارة ومندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية .  

ويرافق الرئيس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ, ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي .

وفي شهرسبتمبر 2021، استضافت القاهرة قمة ثلاثية مماثلة، لبحث "تفعيل الدعم الدولي والإقليمي للقضية الفلسطينية".

وقد أكد بيان القمة الختامي حينها أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أكدوا أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو المفتاح لاستقرار المنطقة".

وتأتي القمة الحالية المرتقبة في وقت تصعد إسرائيل الأزمة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، وصل إلى 12 شخصا.

#الرئيس عباس #مصر #قمة ثلاثية #مصر الاردن فلسطين

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