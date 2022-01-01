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الكشف عن عدد الإسرائيليين الذي دخلوا مصر مابين عامي 2016 و2022

الإثنين 16 يناير 2023 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن عدد الإسرائيليين الذي دخلوا مصر مابين عامي 2016 و2022



القدس المحتلة/سما/

كشفت الحكومة الإسرائيلية، عن ملخص الأعوام المتعلق بالسياحة الإسرائيلية إلى مصر، في الفترة من عام 2016 إلى 2022.


وقالت الحكومة الإسرائيلية عبر موقع "إسرائيل في مصر" التابع للخارجية الإسرائيلية: "في العام المنصرم 2022 دخل 566 ألف سائح إسرائيلي عبر معبر طابا إلى سيناء، بالإضافة إلى 169 ألف سائح وصلوا من مطار بن غوريون، منهم 124 ألف إسرائيلي وصلوا إلى شرم الشيخ و45 ألف إسرائيلي وصلوا إلى القاهرة".

وعلقت سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون قائلة: "معطيات في غاية الأهمية، إن دلت فإنها تدل على الثقة والصداقة التي تجمع بين الدولتين الجارتين".


 

#مصر #اسرائيل

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