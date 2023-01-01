التظاهرات ضد حكومة نتنياهو مستمرة وتمتد للجامعات الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تظاهر آلاف الطلبة الاسرائيليين اليوم الاثنين، بمختلف الجامعات في تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع، احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع يديعوت "احرنوت العبري" فإن الطلاب ركزوا في احتجاجاتهم على "الإصلاحات القضائية والقانونية" التي تقودها حكومة نتنياهو خاصة وزير القضاء الاسرائيلي ياريف ليفن بدعم من نتنياهو.

واعتبر الطلاب الاسرائيليين بأن هذه الخطوة بمثابة انقلاب يهدد القضاء والديمقراطية ويعمل على تفكيك السلطات.

وتأتي هذه المسيرات بعد أخرى شارك فيها عشرات الآلاف مساء السبت في تل أبيب والقدس وحيفا.