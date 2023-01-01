"الشعبية": استهدف كوادرنا لن يضعف من عزيمتهم

رام الله / سما /

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الإثنين، أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المخيمات ومداهمة منازل نشطائها كما حصل مع أحد كوادرها نضال أبو عكر، فجرًا، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، لن يضعف من عزيمة نشطائها على الاستمرار في المقاومة والمواجهة المستمرة.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن "حملات المداهمة والاعتقالات الواسعة التي تطال كادرات وأعضاء في الجبهة بالضفة المحتلة، لن تقف حائلاً أمام فعالياتهم وقدرتهم على مواجهة السجان وصلف الاحتلال العنصري".



ورأت الشعبية، أن "كل هذه الجرائم تعكس حالة من الارتباك لدى الاحتلال وأجهزته الأمنيّة التي ذاقت الويلات من أبناء شعبنا وتشكيلاته المُقاوِمة على امتداد الأرض الفلسطينيّة المحتلة". كما جاء في بيانها.