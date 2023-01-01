ضبط ما يزيد عن كغم ونصف مخدرات وأسلحة في طولكرم

طولكرم / سما /

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات، صباح اليوم الاثنين، وفي 3 قضايا منفصلة ما يزيد عن كغم ونصف مخدرات من مادة القنب والحشيش من المخدرات و3 قطع أسلحة نارية وألقت القبض على 4 أشخاص في المدينة من مناطق مختلفة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه بمتابعة حثيثة لتجار المخدرات وبناء على معلومات وردت لفرع مكافحة المخدرات بحيازة شخص لمواد يشتبه بأنها مخدرة وأسلحة وذخيرة من سكان مخيم طولكرم وهو من أكبر تجار المخدرات والأسلحة بالمدينة.

وعلى الفور قام فرع مكافحة المخدرات وبمساندة من فرع المباحث العامة والشرطة الخاصة والدوريات المشتركة بإستصدار مذكرة تفتيش وبتفتيش المنزل أصولا تم القبض على المطلوب وبحوزته 854.6 غم من مادة القنب المهجن المخدرة و 430.8 غم من مادة الحشيش المخدرة وأيضا تم ضبط 3 قطع أسلحة مسدس وخرطوش وكارلو مصنع.

وفي سياق متصل لقضية ثانية، تم ضبط صباح اليوم وذلك بعد ورود معلومات لدى فرع مكافحة المخدرات تفيد بقيام أحد تجار المخدرات بحيازة مواد مخدرة وعلى الفور تحركت قوة المكافحة للمكان وتم القبض على شخصين أحداهما من سكان المحافظه و عليه مذكرتي حبس والشخص الثاني من سكان نابلس وضُبط بحوزتهم 259.6 غم من مادة القنب المخدرة المهجن.

وفي قضية ثالثة، بعد عملية متابعة ومراقبة لأحد متعاطي المخدرات من من محافظة قلقيلية وموجود في مدينة طولكرم ومن أصحاب السوابق تم إلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته مادة القنب المخدرة المصنعة.

وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المشتبه بهم مع المضبوطات لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولًا.