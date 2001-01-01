حالة من التوتر في "مجدو" عقب اقتحام قوات القمع إحدى غرف المعتقل

رام الله / سما /

تسود حالة من التوتر سجن "مجدو"، عقب اقتحام قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، إحدى غرف المعتقل.

وأوضح نادي الأسير، أن قوات القمع نفذت عملية قمع بحقّ الأسير عبد عبيد من الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، حيث قامت باقتحام (زنزانته)، ونقلته إلى سجن "جلبوع".

‏وبين أنّ الأسير عبيد من جنين، وهو معتقل منذ عام 2001، ومحكوم بالسجن 27 عامًا، وكان قد تعرض لعملية عزل، استمرت نحو ستة أشهر.

‏يذكر أن عملية نقل نفذتها إدارة سجن "مجدو" منذ الأمس للأسرى القابعين في قسم (8)، إلى سجن "جلبوع"، طالت 70 أسيرا.