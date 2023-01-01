تسجيلات مسربة تكشف موقف سموتريتش من "المثليين"

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة "كان" العبرية اليوم الإثنين عن تسجيلات مسربة لرئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش ، قال فيها أنه سيعمل ضد "مثليي الجنس"، مؤكداً أن موقفه لن يؤثر على منتخبيه.



وجاء في التسجيلات: "اسباني، معتدل، هل تعتقد أنه يهتم لأمر المثليين؟ لا يهمه قطعًا، وأضاف ايضًا، أنا الوحيد الذي عارضت انضمام القائمة الموحدة إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل الحفاظ على إسرائيل ومن أجل أحفادنا".

وقالت النائبة "أوريت فركش هكوهين" من حزب معسكر الدولة، أنه "يحظر المس بأي إنسان أو مجتمع، وعلى هذا الأساس فإننا بحاجة إلى أركان قضائية قوية".



وتابعت، "نتنياهو شكل حكومة من المتشددين وجل ما يُهمه هو ملفاته القضائية".



وفي ذات السياق تعهد حانوخ ميليفيتسكي من حزب الليكود بأن تحترم الحكومة حقوق المواطن على أساس فئوي.