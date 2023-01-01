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الخارجية: حكومة نتنياهو تواصل تخريب حل الدولتين في ظل ازدواجية الموقف الدولي

الإثنين 16 يناير 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، ضرورة تحويل المواقف الدولية إلى أفعال وإجراءات كفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وإجبار الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على الالتزام بالقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن ردود الفعل الدولية لا ترتقي حتى الآن لمستوى ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تواصل فرض المشهد الدموي على ساحة الصراع، بما يهدد بتفجيرها، وإدخالها بدوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، كغطاء لتمرير اطماعها الاستعمارية التوسعية بهدف تقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، وتنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في افلات المستوطنين من أية قانون، أو عقاب، واستباحتهم لأراضي المواطنين الفلسطينيين، بحجة أنها مناطق مصنفة (ج)، وبطريقة مخالفة لاتفاقيات جنيف، وللاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة لمسلسل الاقتحامات الدموية اليومي الذي تنفذه قوات الاحتلال للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وسط إطلاق كثيف للنار، تخلف في أغلب الأحيان المزيد من الشهداء في صفوف أبناء شعبنا.

#وزارة الخارجية #نتنياهو #حل الدولتين

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