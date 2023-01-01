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"غوغل" يحتفي بالفنانة كريمة مختار

الإثنين 16 يناير 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" يحتفي بالفنانة كريمة مختار



وكالات / سما /

احتفل مؤشر البحث "غوغل" بعيد ميلاد الفنانة المصرية الراحلة كريمة مختار، وقال إنها تعتبر على نطاق واسع واحدة من أبرز الممثلات في جيلها.

وتقديرا لمسيرة الراحلة، غير "غوغل" واجهته بصورة للفنانة كريمة مختار الشهيرة بـ"ماما نونة"، وقال: "عيد ميلاد كريمة مختار الـ89.. يحتفي رسم الشعار المبتكر اليوم بالممثلة المصرية كريمة مختار، التي تعتبر على نطاق واسع واحدة من أبرز الممثلات في جيلها".

يذكر أن مختار هي واحدة من أكثر الفنانات اللائي تألقن بدور الأم، ولقبت بـ"ماما نونا"، وذلك بسبب إبداعها في تجسيد تلك الشخصية في مسلسل "يتربي في عزو"، وتعد هذه الشخصية من أبرز الأعمال التي قدمتها الفنانة الراحلة.

#غوغل #كريمة مختار

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