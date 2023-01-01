لأوّل مرّة .. إمام إيراني يزور إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "i24NEWS" العبرية اليوم الإثنين إن رجل دين إيراني وصف نفسه أنه طالب سابق للمرشد الأعلى الايراني علي خامنئي قام بزيارة سرية إلى إسرائيل، وهو أحد المعارضين للنظام الإيراني.

وأضافت القناة العبرية أن الرجل الإيراني التقى بمسؤولين إسرائيليين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكد مصدر مقرب من نتنياهو حضوره الاجتماع.

ونوهت القناة العبرية إلى أن الرجل الإيراني طلب عدم كشف هويته خشية تعرضه للاعتقال من قبل السلطات الإيرانية.

وأشار الرجل الإيراني خلال لقاء له مع القناة العبرية أن هناك علاقة صداقة تجمعه مع أحد المسؤولين المقربين من نتنياهو، ولم ينفي قيامه بالزيارة السرية إلى إسرائيل.