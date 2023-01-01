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نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للمشاركة بمؤتمرها الاستثنائي في 29 الجاري

الإثنين 16 يناير 2023 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للمشاركة بمؤتمرها الاستثنائي في 29 الجاري



رام الله / سما /

دعت نقابة الصحفيين، أعضاءها للمشاركة في مؤتمرها الاستثنائي "مؤتمر شهداء الصحافة الفلسطينية"، المقرر عقده صباح يوم الأحد، التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بمقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة، بالتزامن مع غزة، عبر تقنية "الفايبر".

كما دعت نقابة الصحفيين، أعضاء هيئتها العامة إلى تسديد اشتراكاتهم السنوية للعام الجاري 2023 حتى نهاية يوم الخميس السادس والعشرين من الشهر الجاري، وفق ما نص عليه النظام الداخلي للنقابة، لتتسنى لهم المشاركة في المؤتمر الإستثنائي.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الإستثنائي وفق ما أعلنته النقابة عرض ومناقشة التعديلات الواردة على النظام الداخلي للنقابة والتصويت على هذه التعديلات، وأيضا التصويت على اعداد مسودة قانون نقابة الصحفيين.

#نقابة الصحفيين #شهداء الصحافة

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