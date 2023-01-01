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فيديو.. سقوط مروع للاعبة سيرك بعد أن "خانها الطوق"

الإثنين 16 يناير 2023 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سقوط مروع للاعبة سيرك بعد أن "خانها الطوق"



وكالات / سما /

سقطت لاعبة سيرك من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية، لترتطم بالأرض بقوة وسط صيحات الذعر من الحضور.

وفي الواقعة التي شهدها سيرك في مدينة تامبيكو شرقي المكسيك مؤخرا، أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء وتسقط على الأرض بشكل مفاجئ.

وبعد سقوطها بدت ميا مستلقية بلا حراك، وأطفأ مسؤولو السيرك الأضواء بينما هرع زملاؤها لتفقدها.

ونقلت اللاعبة إلى مستشفى في تامبيكو على الفور، ولحسن الحظ لم تتعرض لإصابات، علما أنها غادرت المستشفى لاحقا.

وقالت إدارة السيرك في بيان: "كان من بين جمهورنا مسعفة طبية قدمت لها الإسعافات الأولية طواعية. سنكون ممتنين لها إلى الأبد".

وأضافت: "كان السقوط دراميا. ومع ذلك لم تكن هناك كسور أو أضرار داخلية لميا".

وحسب وسائل إعلام محلية، استؤنف عرض السيرك كما هو مخطط له بعد الواقعة.

 

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