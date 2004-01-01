من هي أخطر مدينة بالعالم؟

وكالات / سما /

يقتل عشرين شخصًا كل يوم في أخطر مدينة في العالم بدولة هايتي، والتي تديرها 200 عصابة مسلحة.

ويتعين على سكان "بورت أو برنس" في هايتي الحفاظ على انفسهم حيث أن المدينة مليئة بالجرائم والاضطرابات السياسية.

صور لرجال العصابات بهايتي

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار”، تعتبر دولة هايتي هي الأفقر في نصف الكرة الغربي وتعاني من الزلازل المنتظمة والتضخم المرتفع والمجاعة والاضطرابات المدنية.

مدينة محصنة بالعصابات

وفي هذا السياق اوضح الدكتور دجمس أوليفييه من جامعة فينسينز سانت دينيس، الذي يدرس عصابات هايتي: "أصبحت ظاهرة العصابات سرطانًا منتشرًا حيث يسيطرون على العاصمة في جميع أطرافها".

وقال إن المدينة تحولت إلى "مدينة محصنة" من قبل العديد من العصابات المسلحة، التي تقرر من سيقتل أو سيعيش.

أخطر رجل عصابة بهايتي

وتعتبر أخطر عصابة هناك هي تحالف مجموعة 9 بقيادة الطاغية الذي لا يرحم جيمي شيريزير، المعروف باسم "الشواء".

اخطر رجل عصابة بهايتي

يقال إنه حصل على لقبه من طريقة الانتقام التي اختارها - إشعال النار في أعدائه - على الرغم من أنه يدعي أنه جاء من وظيفة والدته كبائع متجول للدجاج المقلي.

تحت ستار كونه "رجل الشعب" و "الثوري" ، يدعي شن الحرب على النخبة - لكن قائد هذه العصابة معروف بقتل وتشويه وابتزاز الناس دون تمييز.

جرائم لا تحصى

ارتبط أمير الحرب ارتباطًا مباشرًا بعدة جرائم ضد الفقراء في السنوات الأخيرة، بما في ذلك موجة قتل استمرت أربعة أيام في حي لا سالين الفقير والتي شهدت مقتل 71 شخصًا في عام 2018.

والجدير بالذكر ان هايتي غرقت في اضطرابات سياسية بعد اغتيال الرئيس جوفينال مويس في يوليو 2021.

في عام 2004 ، وصفته الأمم المتحدة هذه المدينة بانها "أخطر مكان على وجه الأرض" ، لكن الظروف ساءت منذ ذلك الحين.