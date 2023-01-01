رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الاثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

اليوم يبدأ هارتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الجديد مهامه

المراسل العسكري يوسي يهوشوع: التحديات لرئيس الأركان الجديد: إعداد الجيش للحرب القادمة والنووي الإيراني والساحة الفلسطينية

الليكود يهدد قضاة المحكمة العليا: إذا تم الغاء تعيين درعي وزيرا فإنه سيتم تسريع القوانين لتقليص صلاحيات المحكمة العليا

هرتسوغ: الخلافات واسعة بين الائتلاف والمعارضة حول المحكمة العليا

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 5.3% وهو رقم قياسي منذ 20 عاما

خفض سعر البنزين بـ13 أغورة

مقتل جندي واصابة ثلاثة آخرين بانفجار قنبلة وجدها أحد الجنود خارج المعسكر

مقتل فلسطيني في سلواد برصاص الجنود بادعاء انه رفض التوقف وحاول خطف سلاح جندي

* "معاريف":

التغييرات في الجهاز القضائي: الائتلاف على استعداد لإيجاد حل وسط على خلفية الاحتجاج الشعبي لكن طريقة تعيين القضاة سيتم تغييرها

نتنياهو: المصوتون علموا بإجراء الإصلاحات في الجهاز القضائي

هارتسي هاليفي يبدأ مهامه رئيسا للأركان بدل كوخافي

بن غفير لقيادة الشرطة: قريبا سننشر الخطة لاستعادة السيادة

- فتى من وادي عارة متهم بالتخطيط لوضع عبوة ناسفة كبيرة في القدس بعد ان تعلم نظريا اعدادا العبوات الناسفة؟

* "هآرتس":

- وزير القضاء سيحاول التسريع في الخطة لإقرار مشاريع القوانين في الدورة الشتوية

- مؤشر الديمقراطية: الأغلبية تدعم حق المحكمة العليا لإلغاء القوانين

- عاموس هرئيل: التهديد بالانفجار في الضفة يحوم فوق هارتسي هاليفي رئيس الأركان الجديد

- رئيس قسم التخطيط بالجيش: الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي تزداد لأسباب سياسية

- محكمة تأمر بإطلاق سراح طفل لأم مهاجرة اعتقل بالقرب من مدرسته (الصف الثاني)

- سارة نتنياهو تقرر تعيينات رئيس اركان الجيش ورئيس الموساد والشاباك

- مقتل الفلسطيني احمد كحلة في سلواد برصاص الجنود والجيش يدعي أنه حاول المس بالجنود وشقيقه ينفي