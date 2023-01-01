  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 16 يناير 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الاثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

اليوم يبدأ هارتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الجديد مهامه
المراسل العسكري يوسي يهوشوع: التحديات لرئيس الأركان الجديد: إعداد الجيش للحرب القادمة والنووي الإيراني والساحة الفلسطينية
الليكود يهدد قضاة المحكمة العليا: إذا تم الغاء تعيين درعي وزيرا فإنه سيتم تسريع القوانين لتقليص صلاحيات المحكمة العليا
هرتسوغ: الخلافات واسعة بين الائتلاف والمعارضة حول المحكمة العليا
ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 5.3% وهو رقم قياسي منذ 20 عاما
خفض سعر البنزين بـ13 أغورة
مقتل جندي واصابة ثلاثة آخرين بانفجار قنبلة وجدها أحد الجنود خارج المعسكر
مقتل فلسطيني في سلواد برصاص الجنود بادعاء انه رفض التوقف وحاول خطف سلاح جندي

* "معاريف":

التغييرات في الجهاز القضائي: الائتلاف على استعداد لإيجاد حل وسط على خلفية الاحتجاج الشعبي لكن طريقة تعيين القضاة سيتم تغييرها
نتنياهو: المصوتون علموا بإجراء الإصلاحات في الجهاز القضائي
هارتسي هاليفي يبدأ مهامه رئيسا للأركان بدل كوخافي
بن غفير لقيادة الشرطة: قريبا سننشر الخطة لاستعادة السيادة

- فتى من وادي عارة متهم بالتخطيط لوضع عبوة ناسفة كبيرة في القدس بعد ان تعلم نظريا اعدادا العبوات الناسفة؟

* "هآرتس":

- وزير القضاء سيحاول التسريع في الخطة لإقرار مشاريع القوانين في الدورة الشتوية

- مؤشر الديمقراطية: الأغلبية تدعم حق المحكمة العليا لإلغاء القوانين

- عاموس هرئيل: التهديد بالانفجار في الضفة يحوم فوق هارتسي هاليفي رئيس الأركان الجديد

- رئيس قسم التخطيط بالجيش: الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي تزداد لأسباب سياسية

- محكمة تأمر بإطلاق سراح طفل لأم مهاجرة اعتقل بالقرب من مدرسته (الصف الثاني) 

- سارة نتنياهو تقرر تعيينات رئيس اركان الجيش ورئيس الموساد والشاباك

- مقتل الفلسطيني احمد كحلة في سلواد برصاص الجنود والجيش يدعي أنه حاول المس بالجنود وشقيقه ينفي

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

حمد بن جاسم يحذر من أمر قد يهز منطقة الخليج

لماذا "إسرائيل" قلقة من وصول سفينتين إيرانيتين إلى المياه الإقليمية لأستراليا؟

ضباط إسرائيليون يتخذون خطوات احتجاجية ضد حكومة نتنياهو

شركات البترول تصدر بيانا حول سياسة التعامل المالي مع الغاز الوارد إلى غزة

صحيفة : السعودية تحكم على الداعية عوض القرني بالإعدام

المالية بغزة: سياسة التعامل مع الغاز المورد لم يطرأ عليها أي تغيير

"إسرائيل" تسجل أعلى معدل تضخم منذ 20 عاما

الأخبار الرئيسية

20230116103401

هارتس تكشف عن التحدي الأول لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال بعد استلام منصبه

الرئيس هرتسوغ : نحن في أوج خلاف عميق يمزق إسرائيل

325749370_2303825599795671_7382543981808141063_n-730x438

الرئيس الجزائري يؤكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

caXmf

جيش الاحتلال يعتزم هدم منزل منفذ عملية سلفيت

لماذا "إسرائيل" قلقة من وصول سفينتين إيرانيتين إلى المياه الإقليمية لأستراليا؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم