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هارتس تكشف عن التحدي الأول لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال بعد استلام منصبه

الإثنين 16 يناير 2023 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس تكشف عن التحدي الأول لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال بعد استلام منصبه



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الإثنين، إن إمكانية انزلاق الأوضاع إلى انفجار حقيقي في الضفة الغربية قد يشكل التحدي الأول لبداية ولاية رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد هرتسي هاليفي.

وبحسب الصحيفة، فإن الوضع المتفجر في الضفة منذ مارس/ آذار الماضي، ينذر بتصعيد كبير وطويل الأمد.

وأشارت إلى أن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمنح مفاتيح الضفة الغربية ومراقبة القطاع العربي في "إسرائيل" إلى اثنين من زعماء اليمين سموتريتش وبن غفير، لن يساعد هاليفي على تهدئة الأوضاع.

ووفقًا للصحيفة، فإن التحديات الأمنية لـ"إسرائيل" ستبلغ ذروتها في وقت لاحق من هذا العقد، وهو ما يلزمها ببناء القوة العسكرية للتعامل معها.

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