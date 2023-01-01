استقالة مدرب جديد في دوري الممتازة

غزة / سما /

أعلن نادي هلال غزة, استقالة مديره الفني حازم الوزير, عقب خسارة الفريق أمام الصداقة (1-2), لحساب منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الممتازة.



وأكد الهلال قبول استقالة المدير الفني الوزير, متمنيا له التوفيق في مسيرته التدريبية, ومشيرا إلى قرب تعيين جهاز فني جديد.



ويحتل الهلال حاليا المركز السابع في دوري الدرجة الممتازة برصيد 16 نقطة, ويأمل النادي تصحيح الأوضاع خلال الجولات القادمة, خاصة أن لم يتذوق طعم الانتصار في مرحلة الإياب حتى الآن, إذ خسر في اللقاءات الأربعة.



يشار إلى أن فريق الهلال فاز في 4 مباريات, وتعادل في 5 أخرى, بينما تعرض للهزيمة في 6 لقاءات.