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شباب جباليا يفتح "النار" على الحكم مسمح!

الإثنين 16 يناير 2023 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب جباليا يفتح "النار" على الحكم مسمح!



غزة / سما /

استهجن نادي شباب جباليا الظلم التحكيمي الذي وقع على الفريق في مباراته أمام شباب رفح (1-2), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد شباب جباليا في بيان صحفي، أن حكم الساحة هاني مسمح ارتكب أخطاء مؤثرة لمصلحة الخصم, خاصة أنه لم يحتسب ركلة جزاء للفريق في الشوط الأول, بعدما اصطدمت الكرة بيد وليد أبو دان لاعب شباب رفح داخل منطقة الجزاء.

وأوضح أن مسمح واصل ارتكاب الأخطاء الكارثية, عندما احتسب ركلة جزاء لمصلحة شباب رفح, في الدقيقة الأخيرة, رغم أن الكرة اصطدمت بيد لاعب النادي خارج منطقة الجزاء, ناهيك على أن الحكم المساعد محمد خطاب أخبره بعدم صحة احتسابها.

وشدد شباب جباليا على أهمية حصوله على حقه القانوني جراء تعرضه للظلم التحكيمي, بجانب حرصه على استمرار النشاط الرياضي في قطاع غزة.

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